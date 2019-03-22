3 ملايين بريطاني يوقعون عريضة لإلغاء "بريكست"

المصدر: د ب أ

وصل عدد الموقعين على عريضة بريطانية تطالب الحكومة بإبطال المادة 50 من الدستور الانجليزي التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى ثلاثة ملايين اليوم الجمعة.

وانهار الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة بشكل مفاجئ صباح الخميس في ظل تلقي العريضة أكبر عدد من التوقيعات على الإطلاق، وفقا للجنة العرائض الرسمية بالبرلمان البريطاني.

وغرد العديد من المشاهير وأعضاء البرلمان تأييدا للعريضة، والتي تعتبر حاليا الثالثة من حيث الشعبية على موقع البرلمان.

وكتبت نيكولا ستارجن، الوزيرة الأولى في إسكتلندا: "قضية كبيرة ومهمة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تنهار بسبب عرائض؛ تقول إنه إذا كنتم محبطون من أن (رئيسة الوزراء) لا تستمع، يمكنكم التوقيع هنا."

وأشار مقر الحكومة في "داونينغ ستريت" إنه من المرجح أن تتجاهل تيريزا ماي العريضة، قائلا إنها "لن تدعم إبطال المادة 50".

وقالت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم، للنواب البرلمانيين أمس الخميس: "في حال تلقت العريضة أكثر من 17.4 مليون توقيع، سيكون هناك مطلب واضح للغاية لاتخاذ خطوة".

وكانت ليدسوم تشير إلى الـ 17.4 مليون ناخب، أو 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين، الذين صوتوا لصالح بريكست في استفتاء عام 2016.