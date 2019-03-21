ترامب: حان وقت اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بعد 52 عاماً، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

ويمثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تغيراً كبيراً في السياسة الأمريكية، وذلك قبل أسبوع من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لمقابلة ترامب وإلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

ويضغط نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في إسرائيل في التاسع من أبريل، على الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وانتزعت إسرائيل السيطرة على الجزء الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب العام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وأثار نتنياهو إمكانية الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية في أول اجتماع له مع ترامب في البيت الأبيض في فبراير 2017.