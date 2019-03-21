تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان إلى سبتمبر

المصدر: رويترز

قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان الأربعاء إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت لمدة شهرين إلى 28 سبتمبر في الوقت الذي تحاول فيه السلطات التغلب على مشكلات تتعلق بعملية التصويت.

وقال عبد العزيز إبراهيمي المتحدث باسم المفوضية إن الانتخابات تأجلت للمرة الثانية لإتاحة الوقت لإصلاح نظام الاقتراع.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في أبريل لكنها تأجلت إلى 20 يوليو بسبب مخاوف تتعلق بالطقس الشتوي والأمن.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في فصل الخريف بعد أشهر من التشاحن والتأجيل.

وشابت تلك الانتخابات اتهامات بحالات تزوير على نطاق واسع شملت حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة ومشكلات فنية وهجمات لمسلحي طالبان.

ومن بين المرشحين الذين أعلنوا الترشح لخوض انتخابات الرئاسةK الرئيس الحالي أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله ومستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمر.

ولم يتضح إلى أي مدى ستؤثر محادثات السلام بين المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان على الانتخابات. وترفض طالبان حتى الآن الدخول في محادثات مع حكومة الرئيس غني التي تعتبرها غير شرعية.