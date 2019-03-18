تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون لهذه الأسباب!

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير صحفي أن نحو 56 مليون طفل في العالم قد يموتون بحلول عام 2030 لأسباب يمكن تجنبها، مثل سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة "زاربروكر ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بشأن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن مصير الأطفال في النزاعات المسلحة يشكل أيضا "تحديا"، حيث لا يوجد لدى هؤلاء الأطفال حماية من العنف والانتهاكات الممنهجة ضد القانون الدولي الإنساني.

وبحسب البيانات، فإن أكثر من ثلثي الأطفال في كافة أنحاء العالم عايشوا أشكالا مختلفة من العنف.

ولتحسين الظروف الصحية للأطفال والأمهات أنفقت ألمانيا - بحسب بيانات الحكومة- 572 مليون يورو عام 2017. وتم ضخ هذه الأموال لصالح منظمات معنية.

وقال خبير شؤون حقوق الإنسان في حزب الخضر، كاي جيرينج، إنه يتعين حماية حياة الأطفال في العالم على نحو أفضل ووضع هذه القضية في محور السياسة الخارجية الألمانية.