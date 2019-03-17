توجيه تهمة القتل لمرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

المصدر: رويترز

وجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل اليوم السبت للاسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) بعد مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل.

وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.