"الشيوخ الأمريكي" يصوّت لمصلحة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية

المصدر: د ب أ

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة إنهاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، وانضم عدد من النواب الجمهوريين إلى الأقلية الديمقراطية للاعتراض على إعلان الرئيس.

وأعلن ترامب أنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد القرار، الذي تم تمريره بالفعل في مجلس النواب، ما يعني أنه سيتوجه الآن إلى البيت الأبيض ليتم اتخاذ قرار بشأنه. وستكون هذه هي أول مرة يستخدم فيها حق النقض منذ توليه منصبه في العام 2017.

كان التصويت النهائي بـ 59 مقابل 41 صوتا، حيث انضم 12 جمهوريًا للديمقراطيين لمصلحة إنهاء إعلان الرئيس. ورغم عدم التزام العديد من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب بالأجندة الحزبية، إلا أن المجلس يفتقر إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال حق النقض الرئاسي.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ الوطنية من أجل الحصول على مليارات الدولارات لتمويل بناء الجدار الحدودي، الذي تعهد بإنشائه على طول الحدود مع المكسيك كجزء من وعود الحملة الانتخابية.