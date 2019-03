بالفيديو.. قتلى وإنقاذ العشرات في انهيار مدرسة بنيجيريا

قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ الأربعاء، في انهيار مبنى من أربع طبقات يضمّ مدرسة في حيّ شعبي في لاغوس.

وكانت الطبقة العلويّة تضمّ حضانةً ومدرسة ابتدائيّة، بينما يضمّ باقي المبنى شققاً وشركات.

وكان الأطفال في مدرسة "غير قانونيّة" في المبنى السّكني الذي انهار قبل ظهر الأربعاء في العاصمة الاقتصاديّة لنيجيريا.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الطوارئ في لاغوس مساءً في بيان "خرج 37 شخصًا أحياء، وتمّ العثور على ثمانية قتلى".

WATCH: Children being carried through crowds to ambulances after being pulled from rubble of school building collapse in Lagos, Nigeria. pic.twitter.com/JCPpPMQDNm