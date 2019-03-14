البرلمان البريطاني يرفض بركسيت بدون اتفاق

المصدر: د ب أ

صوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء لصالح رفض خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وجاءت نتيجة التصويت 321 عضوا مقابل 278 عضوا.

وقبل التصويت، وافق 312 عضوا، مقابل 308عضوا، على تعديل في المقترح المقدم من الحكومة بمنع الخروج بدون اتفاق "تحت أي ظرف".

ويصوت النواب اليوم الخميس على تأجيل محتمل للخروج، وربما بلغت مدة التأجيل أسابيع أو شهورا، لكن يُشْترط للتأجيل موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي المتبقية (27 دولة).

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

كان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند حذر قبل وقت قصير من التصويت من تعرض الاقتصاد البريطاني " لاضطرابات كبيرة" في حال خروج بدون اتفاق.