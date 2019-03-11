إندونيسيا توقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8 مؤقتاً

المصدر: رويترز

قالت المديرة العامة لهيئة الطيران في إندونيسيا بولانا براميستي اليوم الاثنين إن بلادها ستوقف مؤقتا تحليق طائرات الركاب من طراز بوينغ 737 ماكس 8 لفحصها في أعقاب حادث تحطم مميت لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا.

وكانت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تشغلها الخطوط الجوية الإثيوبية متجهة إلى نيروبي قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار في أديس ابابا أمس الأحد مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وقالت المسؤولة الإندونيسية في بيان "إحدى الخطوات الجاري اتخاذها من جانب إدارة النقل الجوي هي إجراء فحص من خلال الوقف المؤقت لتحليق (الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8) للتأكد من أن هذا النوع من الطائرات صالح للطيران".

ومن المقرر أن يبدأ الفحص غدا الثلاثاء لطائرة تملكها شركة الطيران الوطنية جارودا إندونيسيا و10 طائرات تملكها شركة ليون إير للطيران منخفض التكلفة.

في أكتوبر تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تشغلها شركة ليون إير بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.