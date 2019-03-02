بالفيديو.. "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ 16 في فرنسا

المصدر: د ب أ

خرج محتجو السترات الصفراء من جديد للتظاهر بشوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية اليوم السبت للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وتحرك مئات عدة من المتظاهرين من قوس النصر في مسيرة عبر غرب العاصمة وجنوبها، بينما ظلت مجموعات أخرى في الشانزلزيه وحاصرت شرطة مكافحة الشغب العديد منهم.

وتم فرض طوق أمني حول "قوس النصر" نفسه، حيث توقفت عربات الشرطة وسيارة مدرعة أسفله، وأغلقت شرطة مكافحة الشغب وهم خلف حواجز مؤقتة الشوارع بالقرب من قصر الإليزيه الرئاسي.

وأظهرت قناة "بي إفى إن تي في" تظاهرات هادئة في مدن مثل نانت وبوردو. واندلعت بعض الاشتباكات في باريس ومدن أخرى عصر اليوم.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 5600 فقط في جميع أنحاء البلاد في الساعة الثانية ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش)، مقارنة بـ 11600 في ذات الوقت من الأسبوع الماضي، حسبما أفادت إذاعة "فرانس إنفو". وعادة ما يتم نشر تقديرات أعلى لليوم كله في ساعة متأخرة من المساء.

وبدأت الحركة التي ليس لها قائد، في نوفمبر، احتجاجا على خطط لزيادة ضريبة على الوقود، التي جرى إلغاءها فيما بعد.

وتطورت إلى المطالبة بخفض الضرائب وتكلفة المعيشة وبالمزيد من الأشكال المباشرة للديمقراطية وباستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.