مقتل 9 جنود من قوة (جي 5) في مالي

المصدر: د ب أ

قال الجيش المالي في بيان له، إن تسعة جنود ماليين لقوا حتفهم عندما اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن الجنود ينتمون إلى قوة دول الساحل الخمس المعروفة باسم "جي 5" في أفريقيا ، وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد التي تقاتل الارهابيين، مضيفا أن الهجوم وقع في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هجمات متفرقة من قبل الجماعات الإرهابية منذ انقلاب العام 2012، الذي أدى إلى حصول جماعات متمردة انفصالية وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على موطئ قدم في شمالى البلاد المضطرب.