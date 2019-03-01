شاهد.. سبب تأخر ترامب في مغادرة هانوي

المصدر: البيان الالكتروني

حدث للطائرة الرئاسية الأمريكية أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي لفيتنام عقب قمة لم تتكلل بالتوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ما لم يكن في الحسبان.

فبعد مراسم وداع الرئيس الأمريكي في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي، حاول الفنيون إزاحة سلم الطائرة تمهيدا لإغلاق بابها استعداداً للمغادرة، إلا أن السلم لم يتحرك لعطل فني فيه، ما تسبب في تأخير إقلاعها، وفق "روسيا اليوم".

وحينها، بادر رجال القوات الخاصة الأمريكيون بإزاحة السلم ودفعه بأنفسهم يدوياً، بينما التقطت عدسات الكاميرا هذا الموقف الطريف: