محامو كارلوس غصن يطلبون الإفراج عنه بكفالة

المصدر: د ب ا

تقدم محامو الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات كارلوس غصن اليوم الخميس بطلب لمحكمة يابانية للإفراج عنه بكفالة عقب القبض عليه في نوفمبر الماضي على خلفية ارتكابه مخالفات مالية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن المحامين، بقيادة يونشيرو هيروناكا، الذي جرى تعيينه مطلع هذا الشهر، تقدموا بطلب جديد لدى محكمة طوكيو الجزئية بالنيابة عن غصن / 64 عاما/، الذي مازال محتجزا منذ ثلاثة أشهر.

وكان فريق الدفاع السابق عن غصن قد تقدم بطلبين مماثلين في يناير الماضي، ولكن جرى رفضهما.

وقدم غصن استقالته من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشركة رينو الفرنسية، الشريك في تحالف مع نيسان، في أواخر شهر يناير الماضي.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد اتهموا غصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان في ديسمبر الماضي بالتلاعب بقيمة راتب غصن وخفضها بواقع 5 مليار ين (44 مليار دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.