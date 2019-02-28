آلاف السياح عالقون في بانكوك بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني

المصدر: أ ف ب

علق آلاف السياح في مطار بانكوك غداة اغلاق المجال الجوي في باكستان بسبب التوتر المتنامي مع الهند، لكن سمح لشركة "تاي ايرلاينز" للطيران بالتحليق فوق الصين ويفترض أن تستأنف الرحلات الخميس.

وأعلنت الشركة التايلاندية أن حوالى ثلاثين رحلة معظمها من أو إلى أوروبا لنقل خمسة آلاف مسافر تأثرت.

ورفضت إيران السماح للشركة بدخول أجوائها لكن الصين سمحت لها بذلك وستستأنف رحلاتها الخميس.

وفي الأثناء تزايد غضب المسافرين العالقين في مطار بانكوك الدولي.

وقالت السائحة الألمانية غيردا هينزل (55 عاما) الراغبة في العودة إلى ميونيخ بعد إجازة في بوكت جنوب تايلاند "إنتظرنا 11 إلى 12 ساعة هنا". وأضافت "لم يقدموا لنا طعاما (...) لا أحد يتكلم الألمانية لمساعدتنا".

والأربعاء أعلنت إسلام أباد إغلاق مجالها الجوي بعد تصاعد حدة التوتر مع الهند.

وأكدت باكستان الأربعاء إسقاط صباحا مقاتلتين هنديتين فوق كشمير في حين أعلنت الهند إسقاط طائرة باكستانية وفقدان إحدى طائراتها.

وزاد التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد منذ العملية الإنتحارية في كشمير الهندية التي أدت في 14 فبراير إلى مقتل 40 جنديا نفذته مجموعة متطرفة مقرها باكستان.