بدء هدم النماذج الأولية لجدار ترامب الحدودي

المصدر: د ب أ

بدأت الولايات المتحدة في هدم ثمانية نماذج أولية لجدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحدودي مع المكسيك، حسبما قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الأربعاء.

وتقف الألواح المصنوعة من الاسمنت أو الصلب بجانب بعضها بعضاً بالقرب من مدينة سان دييغو على الحدود مع المكسيك.

وقال متحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم الانتهاء من الاختبارات، ولم تعد هناك حاجة إليهم بعد الآن. وتابع أن النماذج الأولية كانت استثمارا مفيدا لأموال دافع الضرائب لأنها ساعدت على التأكد من خصائص التصميم للجدار الذي يريد ترامب أن يبنيه.

وستفسح النماذج الأولية المجال لإقامة الجدار الكامل.

وكانت إدارة ترامب قد أمرت بتركيب النماذج الأولية في العام 2017 وسط انتقادات لها بسبب ما وصفه المنتقدون بأنه إهدار لأموال دافعي الضراب.

وأفادت تقارير إخبارية بأن كل نموذج من النماذج الأولية تكلف ما يصل إلى 500 الف دولار، إلا أنه لم يتم الكشف عن أرقام رسمية. وقد قام ترامب بزيارة الموقع في العام 2018.