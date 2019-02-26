وزير باكستاني يحث الهند على إعمال العقل

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الثلاثاء إنه ينبغي على الهند "إعمال العقل" بشكل أكبر وذلك بعدما عبرت طائرات هندية الحدود إلى باكستان ونفذت ما وصفه وزير هندي بأنها ضربة جوية على معسكرات للمتشددين.

وحذر قرشي الهند من تحدي باكستان. ونقلت إذاعة راديو باكستان الرسمية عنه قوله "ينبغي إعمال العقل بشكل أكبر في الهند".

وأضافت الإذاعة على موقعها "قال وزير الخارجية إنه يتعين على الأمة ألا تقلق بشأن التصرف الهندي لأن المدافعين عن البلد مستعدون تماما للرد على أي مغامرة غير محسوبة".

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