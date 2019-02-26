الرئيس الإيراني يؤكد استقالة ظريف لكنه لن يقبلها

المصدر: د ب أ

أكد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكنه قال إن الرئيس لن يقبلها.

وذكر مكتب روحاني عبر صفحته على (إنستغرام) إن ظريف اضطلع بعمله بشجاعة وسيظل يفعل ذلك.

وأضاف: "ظريف لن يكون وحده ونحن (الحكومة) سندعمه جميعا".

كان ظريف قد أعلن بشكل مفاجئ عبر حسابه على إنستجرام ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه سيستقيل.

وأعرب مراقبون محليون عن دهشتهم إزاء توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبيل منتصف الليل، وتوقعوا أن يرفض روحاني الاستقالة.

وأثير جدل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب استقالة ظريف، حيث رأي البعض أنه كان محط انتقاد دائم من جانب المتشددين بسبب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تفاوض بشأنه، وسياسة التقارب الحكومية مع الغرب.

وقال آخرون إنه غضب لإبعاده عن اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين.

واتفق الجميع على أن استقالته قد تعني نهاية سريعة للاتفاق النووي الذي كان سببا في رفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة علمت باستقالة ظريف.

وقال عبر تويتر: "إنه (ظريف) وحسن روحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة . نحن نعلم أن (المرشد الأعلى علي خامنئي) يتخذ كل القرارات النهائية. إن سياستنا لم تتغير، يجب على النظام أن يتصرف كدولة طبيعية ويحترم شعبه".

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