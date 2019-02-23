زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى فيتنام بالقطار للقاء ترامب

المصدر: (د ب أ)

غادر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بلاده متوجها إلى العاصمة الفيتنامية، هانوي بالقطار، اليوم السبت لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن مصدر لم يتم الكشف عنه قوله إن قطار كيم غادر بيونغ يانغ ومن المتوقع أن يسافر عبر الصين إلى فيتنام.

وأضافت يونهاب أن القطار سيقطع مسافة حوالي 4500 كيلومتر إلى هانوي، والذي سيستغرق أكثر من 48 ساعة.

وكانت حكومة فيتنام قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام، خلال زيارته للدولة الواقعة جنوب شرق آسيا لعقد قمة مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

وسيلتقي كيم مع ترامب في 27 و28 فبراير.

ولم يتم بعد الإعلان عن استقبال رسمي لترامب، الذي تلقى استقبالا رسميا في أول زيارة له إلى فيتنام في عام 2017 .