إصابة 11 شخصا في عملية طعن بالصين

المصدر: د ب أ

ذكرت الشرطة في إقليم جيانجشي الصيني أن 11 شخصا جرحوا اليوم الخميس في عملية طعن شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو رجل/ 33 عاما/ يعاني من مشكلات نفسية سابقة، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة جيان.

وأضافت أن من بين ضحايا الهجوم أطفالا، ولا توجد إصابات تهدد حياتهم.

يشار إلى أن السكاكين تستخدم بشكل شائع في الصين، حيث تعتبر حيازة الأسلحة النارية غير قانونية. وشهدت البلاد عددا من الهجمات بسكاكين في الأعوام القليلة الماضية.

وفي فبراير 2018 ، قُتلت امرأة وجرح 12 شخصا في هجوم بسكين بأحد مراكز التسوق في بكين ، وفي تموز/يوليو 2017 ، قتل شخصان وأصيب تسعة في هجوم بسكين على وول مارت في جنوب الصين.

ويتم إلقاء اللوم بشكل عام في تلك الهجمات على أشخاص يعانون من أمراض عقلية أو أشخاص لديهم ضغائن ضد المجتمع.