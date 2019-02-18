بعد تدشينه بساعات.. أسرع قطار هندي يصطدم ببقرة ويتعطل

قالت الهيئة الهندية للسكك الحديدية، إن أسرع قطار محلي، تعطل أمس السبت إثر اصطدامه ببقرة، وذلك غداة تدشينه في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأفادت الناطقة باسم الهيئة سميتا فاتس شارما لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "القطار شهد مشاكل تقنية وعلق في طريقه إلى نيودلهي".

وأنجز قطار "فانده بهارات إكسبرس" الذي صمّم في الهند في إطار البرنامج الوطني المشجّع للصناعة المحلية "مايك إن إنديا" أول رحلة له الجمعة من نيودلهي إلى فاراناسي، لكن في اليوم التالي عند عودته إلى العاصمة اصطدم ببقرة فانقطع التيار الكهربائي عن أربع عربات وتعطّل نظام كبح السرعة.

والمشاكل الناجمة عن المواشي على خطوط السكك الحديد شائعة في الهند وخصوصا في ولاية أوتار براديش حيث وقعت هذه الحادثة.

وأثار هذا القطار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة وزير السكك الحديدية الهندي بيوش غويال شريط فيديو لأول قطار سريع يتم بناؤه محلياً في البلاد، باستخدام لقطات تم تسريعها إلى ضعف سرعتها العادية.

وأفاد المطلعون على صفحة «تراين سبوترز» أن اللقطات تم تصويرها في ديسمبر، مع مضاعفة سرعة القطار الذي يعد أسرع قطار في الهند.