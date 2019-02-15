ترامب يوقع إعلان الطوارىء وكاليفورنيا ونيويورك تتوعدانه بالمحاكم

المصدر: وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، ما يمكنه من الحصول على تمويل من البنتاغون لإقامة الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال الإعلان مستشهدا بحالتي الإجرام وتهريب المخدرات: "إن الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للبلاد، يمثل أزمة أمن حدودي، وأزمة إنسانية تهددان مصالح الأمن القومي الأساسية، وتشكلان حالة طوارئ وطنية".

وأضاف إعلان ترامب: "بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي، من الضروري للقوات المسلحة تقديم دعم إضافي لمعالجة الأزمة".

في سياق ذلك، قالت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك إنهما ستتخذان إجراءات قانونية ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك.

ويمثل إعلان ترامب التفافاً على الكونغرس، وتوقع الرئيس في تصريحات بالبيت الأبيض أن يواجه الإعلان معركة قانونية طويلة.

وردت الديمقراطية ليتيشا جيمس، النائب العام لولاية نيويورك، على الفور قائلة: "لن‭‭‭‭ ‬‬‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وفي سياق منفصل، وصف جافين نوسم، حاكم كاليفورنيا المنتمي للحزب الديمقراطي، حالة الطوارئ الوطنية بأنها إجراء مصطنع.

وقال نوسم: "رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة: كاليفورنيا ستلتقي معك في المحكمة".