السيناتور إيمي كلوبوشار تعلن عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

المصدر: د ب أ

أعلنت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، يوم الأحد عزمها الترشح لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2020، لتصبح بذلك أحدث إضافة إلى قائمة طويلة من المرشحين عن الحزب الديمقراطي تضم عددا قياسيا من المرشحات.

وينظر إلى كلوبوشار (58 عاما)، ممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس الشيوخ لثلاث فترات متتالية، على أنها ديمقراطية معتدلة على النقيض من المرشحين الأكثر تقدمية مثل كامالا هاريس واليزابيث وارن.

وقالت كلوبوشار لحشد في مينيسوتا، حيث غطى الثلج شعرها: "بصفتي رئيستكم سأنظر إليكم في عيونكم، وسأخبركم بما أعتقد.. بغض النظر عن أي شيء سأقودكم بقلبي".

ودعت في كلمتها يوم الأحد إلى السيطرة على الأسلحة بصورة أكثر صرامة وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

ووضعت كلوبوشار نفسها كشخص يمكنه العمل مع الجمهوريين. وتابعت "كفاكم ترويجاً للخوف وأوقفوا الكراهية".