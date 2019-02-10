"إيبولا" يحصد أرواح أكثر من 500 شخص في الكونغو الديمقراطية

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "إيبولا" قد تجاوزت 500 شخص.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 505 حالات وفاة، فضلا عن 806 حالات إصابة بالمرض، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس في شرق الكونغو.

وبدأ تفشي الفيروس القاتل في شرق البلاد بعد وقت قصير من إعلان حكومة الكونغو في يونيو الماضي انتهاء الوباء في غرب البلاد.

وتكافح السلطات ومنظمات الإغاثة للقيام بواجباتهما في المنطقة الشرقية الخطرةK حيث تنشط ميلشيات عديدة تقاتل معظمها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية الغنية في البلاد.

وقد تم تطعيم أكثر من 77 ألف شخص ضد الفيروس منذ أغسطس، وفقا لوزارة الصحة.

وفيروس الإيبولا هو مرض شديد العدوى يسبب حمى وغالباً ما ينتج عنه حدوث نزيف داخلي بشكل كثيف يؤدي إلى الوفاة.