ترامب يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية في هانوي

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون في وقت لاحق من الشهر الجاري سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ترامب على تويتر " من يمثلوني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم جونغ أون. سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير.

وأشار ترامب إلى أنه "أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون عقد محادثات على مدى ثلاثة أيام في بيونغيانغ للتحضير لاجتماع القمة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بيغون اتفق مع نظيره كيم هيوك تشول على الاجتماع مرة أخرى قبل القمة.