أمريكا تتوعد إيران بردع برنامجها الصاروخي

المصدر: واشنطن، طهران ـــ وكالات

تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط «دون هوادة» على إيران لردع برنامجها الصاروخي، في أعقاب كشف طهران عن سلاح باليستي جديد، بعد أيام على تجربة صاروخ عابر.

وكان الحرس الثوري قد كشف، أول من أمس، عن صاروخ باليستي يبلغ مداه 1000 كلم، فيما يشكل استفزازاً لدول المنطقة والعالم.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في بيان إن «تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له».

وأضاف بالادينو: «يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي».

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