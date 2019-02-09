إيران تتجاهل القرارات الدولية بصاروخ جديد.. وأمريكا تتوعد

المصدر: واشنطن، طهران ـ وكالات

تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط «دون هوادة» على إيران لردع برنامجها الصاروخي، في أعقاب كشف طهران عن سلاح باليستي جديد، بعد أيام على تجربة صاروخ عابر.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد كشف، أول من أمس، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في بيان إن «تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له».

أكثر صرامة

وأضاف: «يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي».

وتابع: «إن الولايات المتحدة ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية الباليستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط الكافي على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي، ومنها التطبيق الكامل لعقوباتنا».

وقامت طهران بالحد من معظم برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي عام 2015، لكنها واصلت تطوير تكنولوجيا صواريخها الباليستية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات على إيران لأسباب منها البرنامج.

قلق دولي

وغرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الليلة قبل الماضية قائلاً إن «عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة لإيران تثبت مجدداً أن الاتفاق الإيراني لا يقوم بشيء في وقف برنامج إيران الصاروخي».

وتثير البرامج الباليستية الإيرانية قلق المجتمع الدولي، الذي يتهم إيران بأنها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار المنطقة.

ويدعو قرار مجلس الأمن 2231، الصادر عقب الاتفاق النووي، إيران إلى «عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية».

وتكرر إيران ادعاءاتها بأن برامجها الصاروخية «دفاعية» وأنها تلتزم بالقرار الدولي.