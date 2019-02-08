ولادة "حزب بريكست" في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية الجمعة ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.

ويحظى هذا الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست العام 2016.

وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الاوروبي في مايو المقبل، في حال تم ارجاء موعد بريكست الى ما بعد 29 مارس المقبل.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة "ذي ديلي تلغراف" إن "الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات الاوروبية في الثالث والعشرين من مايو، في حال لم يتم تطبيق بريكست حتى ذلك التاريخ"، موضحاً أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه اليها.

وأوضح فاراج أيضا ان الحزب الجديد تلقى "مئات الانتسابات" إضافة الى "وعود تمويل مهمة".

وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس إن الحزب الجديد "تسجل في الخامس من فبراير"، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب "يوكيب" المناهض للهجرة ولاوروبا.

وأوضحت أنها تتوقع خروج "آلاف" الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام الى الحزب الجديد.

ومنذ الرفض الكبير للنواب البريطانيين لاتفاق الطلاق مع الاتحاد الاوروبي الذي قدمته في يناير الماضي، تحاول رئيسة الحكومة تيريزا ماي إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي رغم إعلان الاخير مرارا رفضه ذلك.

وفي حال فشلت ماي في مهمتها فهذا يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق. لكن سيناريو إرجاء تنفيذ بريكست بات أكثر تداولا حاليا مما كان عليه في السابق.