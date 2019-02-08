شقيقة ملك تايلاند تنتهك قانون الانتخابات وتترشح لمنصب رئيس الوزراء

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت أوراق تسجيل رسمية أن شقيقة ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مضمار السياسة اليوم الجمعة، حيث أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي تجرى يوم 24 مارس المقبل، وفق ما ذكرت "يورونيوز".

ومن شأن ترشح الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.



وقال زعيم حزب الإصلاح بايبون نيتيتاون، المؤيد للجيش، إن ترشح الشقيقة الكبرى للملك لهذا المنصب قد يخالف قوانين الانتخابات، وطالب في رسالة إلى لجنة الانتخابات اتخاذ قرار ببطلان الترشيح، مشدداً على أن ترشحها ينتهك قانونا يمنع الأحزاب السياسية من استخدام النظام الملكي في الحملات الانتخابية.

وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قائد الجيش السابق الذي أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.

وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية في العام 1972 عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن، الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في العام 1998.

ومن المفترض أن تبت لجنة الانتخابات برفض أو قبول المرشحين بحلول يوم الجمعة المقبلة.