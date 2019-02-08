هزة أرضية تضرب غربي إيران

المصدر: د ب ا

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ضواحي مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثانية و 52 دقيقة و 38 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 22 دقيقة و 38 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 13 كم من سطح الارض.

ولم ترد أي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 3ر7درجات على مقياس ريختر قد ضرب في شهر نوفمبر عام 2017محافظة كرمنشاة غربي إيران على الحدود مع العراق، خلف أكثر من 500 قتيل و7000 مصاب.

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.

وتتعرض إيران لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية.