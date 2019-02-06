مباشر .. ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حالة الاقتصاد في بلاده ، قائلا: "اقتصادنا يحسدنا عليه العالم، وجيشنا هو الأقوى على وجه الأرض".

وقال ترامب في خطابه حول حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء (الثلاثء بالتوقيت المحلي) : "أمريكا تفوز في كل يوم".

وأشار الرئيس الأمريكي تحديدا إلى انخفاض معدل البطالة، وأشاد ببرنامج خفض الضرائب .

ودعا ترامب إلى عهد جديد من التعاون لكسر "عقود" من الجمود السياسي.

وقال ترامب "يمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أمانا، وعائلاتنا أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثر عمقا، وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى". وأضاف "لكن يجب أن نرفض سياسات الانتقام وأن نغتنم الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق. معاً، يمكننا كسر عقود من الجمود السياسي".

وقال ترامب إن الصين استهدفت الصناعات الأمريكية وسرقت حقوق الملكية الفكرية لسنوات ، محذرا من أن سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم يجب أن تنتهي .

وأشار إلى أن المفاوضات مع الصين حول اتفاق تجاري تمضي قدما، وتعهد بحماية الوظائف الأمريكية.

وأضاف: "سرقة الوظائف والثروة قد انتهت" في إشارة إلى الصين، وألقى باللوم على الإدارات السابقة في السماح بحدوث "هذه الظاهرة"، في إشارة إلى ما يراه ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.

كما دعا ترامب أعضاء الكونجرس إلى إقرار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بنسختها المعدلة، والتي أبرمها مع كندا والمكسيك.

وندد ترامب في خطابه بالتحقيقات "السخيفة" و"المنحازة"، في إشارة مباشرة منه إلى التحقيق في شأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال إن هناك "معجزة اقتصادية تحدث في الولايات المتحدة، والأشياء الوحيدة التي يمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء أو السياسة أو التحقيقات السخيفة والمنحازة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيضمن اكتمال بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وأضاف: "سيتم بناؤه .. إنه جدار ذكي واستراتيجي وليس مجرد جدار خرساني".

وشدد ترامب في خطاب حالة الاتحاد على أنه في المناطق التي تم بناء الجدار فيها ، تراجعت عمليات العبور غير القانونية.

وقال: "ببساطة ، تعمل الجدران على إنقاذ الأرواح" ، وحث الكونجرس على "التوصل إلى اتفاق".

وأكد ترامب أن إدارته تجري "محادثات بناءة" مع جماعات في أفغانستان بينها طالبان وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدما.

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي "لا نعرف إن كنا سنتوصل لاتفاق لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لكن نحاول على الأقل السعي من أجل السلام".

ودعا ترامب الكونغرس إلى سن تشريع للمساعدة في القضاء على مرض الإيدز في البلاد، قائلا إن هذا الهدف في متناول اليد.

وقال ترامب إنه سيطلب من الديمقراطيين والجمهوريين الالتزام بالقضاء على فيروس الإيدز في الولايات المتحدة في غضون عشر سنوات" ، مشيرا إلى إحراز "تقدم ملحوظ" حتى الآن.

وقال: "معا سنهزم الايدز في أمريكا وخارجها." كما دعا ترامب لمزيد من الجهود لمكافحة سرطان الأطفال. وقال إنه يريد إعطاء الأولوية لتخفيض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية.



