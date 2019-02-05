ترامب يرشح وزيراً جديداً للداخلية

المصدر: (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن ديفيد برنهارد، سيكون مرشحه ليصبح وزيرا للداخلية.

وإذا تم تأكيد ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ، فإن برنهارد سيحل محل ريان زينكي، الذي تنحى في ديسمبر. وشغل برنهارد منصب القائم بأعمال وزير الداخلية منذ أن ترك زينكي منصبه.

وقال ترامب على تويتر: "لقد قام برنهارد بعمل رائع منذ أول يوم وصل فيه، ونتطلع إلى تأكيد ترشيحه رسميا".

لكن ترشيح برنهارد، وهو أحد أعضاء جماعة ضغط سابقة في مجال النفط ، لم يلق أصداء جيدة من جانب جماعة "أصدقاء الأرض" المدافعة عن البيئة.

ودعت الجماعة في بيان على موقعها الإلكتروني، مجلس الشيوخ إلى رفض تأكيد ترشيح برنهارد "لأنه سيضع بلا شك أصدقاءه في صناعة الوقود الأحفوري قبل الشعب الأمريكي وبيئتنا".

وقد يواجه الترشيح معركة شرسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون محاولات توسيع حفر آبار النفط والغاز في المناطق البيئية الحساسة.