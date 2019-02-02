أمريكا تحذر حزب الله من استغلال تغلغله في الحكومة اللبنانية

المصدر: واشنطن، سان فرانسيسكو ـ وكالات

أعربت واشنطن، أمس، عن قلقها من تولي ميليشيا حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية. وذكر موقع «العربية نت» أن واشنطن طالبت الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة في السياق ذاته الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد.

كما دعت واشنطن الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان. وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى حذر في وقت سابق حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة.

في سياق متصل، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها وضعت حداً لحملة تلاعب جديدة واسعة مصدرها إيران ضد عدد كبير من الدول بينها فرنسا، موضحة أنها الثانية خلال أشهر. وقالت إنها ألغت 783 صفحة ومجموعة وحساباً تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة في المنطقة.

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