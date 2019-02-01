ترامب يتجه نحو إعلان "حالة الطوارىء" لبناء الجدار

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارىء" للالتفاف على الكونغرس وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب خلال حديث مع صحافيين في البيت الأبيض بعد اجتماع حول الاتجار بالبشر "أعتقد أن ثمة فرصا كبيرة بأن نضطر للقيام بذلك".

فهل سيعلن ذلك بمناسبة خطابه حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرس المجتمع بكامل أعضائه؟ من دون أن يؤكد ذلك، ألمح ترامب إلى أن الأمر سيكون كذلك. وقال "اصغوا جيدا إلى الخطاب".

ولإنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة رضخ ترامب نهاية يناير أمام خصومه السياسيين وقبل تمويل مؤقتا الأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.

لكن الإجراء مؤقت وينتهي في 15 فبراير. وحتى ذلك التاريخ على الجمهوريين - الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ - والديمقراطيين في الكونغرس إيجاد تسوية دائمة للموازنة. وتتعثر المباحثات مجددا حول تمويل الجدار الذي يعارضه الديمقراطيون بشدة.