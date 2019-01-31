انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل في سيدني

المصدر: البيان الإلكتروني

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 45 ألف منزل في الضواحي الشرقية الراقية في سيدني، في وقت تشهد المدينة درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية.

في حين تحدثت تقارير إعلامية عن محاصرة أشخاص في مصاعد وانقطاع الكهرباء عن أحد المستشفيات.

وتشهد أستراليا موجة حر طويلة استمرت لأسابيع، وفقا لما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت شركة أوسغريد المسؤولة عن التوزيع الكهربائي إن طواقم الطوارئ تحقق في سبب انقطاع التيار، وهو أمر نادر في الضواحي الشرقية المطلة على الساحل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية،الخميس، من أن الطقس الجاف الحار قد يستمر حتى نهاية أبريل، مع احتمال يصل إلى 70 بالمئة أن تشهد غالبية البلاد درجات حرارة أعلى من المتوسط.

وتسببت الموجة الحارة القياسية في جنوب شرق أستراليا في وقت سابق من هذا الشهر في حدوث انقطاعات للتيار في بعض المناطق وأدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما دمرت حرائق الغابات منازل في ولاية تسمانيا في جنوب البلاد.