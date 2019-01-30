7 جرحى ومفقود جراء زلزال ضرب منجماً في بولندا

المصدر: (د ب أ)

جُرح سبعة أشخاص على الأقل جراء زلزال بقوة 6ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب منجما للنحاس في جنوب غرب بولندا الثلاثاء، حسبما أفادت شركة "كيه جي إتش إم بولسكا ميدز" التي تدير المنجم.

وكتبت الشركة على تويتر أن عاملا لا يزال في عداد المفقودين حتى مساء الثلاثاء.

وكان 32 عاملا داخل المنجم وقت وقوع الزلزال ظهر الثلاثاء، بحسب الشركة. ونقل سبعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى جراء إصابتهم بجروح.

وذكرت متحدثة باسم الشركة في البداية أن 14 من عمال المنجم فقدوا، ولكن بحلول مساء الثلاثاء تمكن عمال الإنقاذ من العثور على

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن العمال الجرحى ليسوا في حالة حرجة.

وفي عام 2016 ، تعرض المنجم نفسه لزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.