رئيس وزراء كندا يقيل سفيره لدى الصين بعد تصريحات عن هواوي

المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم السبت في خطوة غير مسبوقة إنه أقال سفيره لدى الصين الذي أثار زوبعة سياسية بتصريحاته عن قضية تتسلط عليها الأضواء.

وكان جون مكالوم قد أحرج حكومة ترودو بقوله إن منغ وان تشو المسؤولة المالية بشركة هواوي قد تكون لديها حجة قوية تحول دون تسليمها للولايات المتحدة. واتهم نواب من المعارضة وسفراء سابقون مكالوم بالتدخل السياسي غير المقبول في قضية أضرت بشدة بالعلاقات بين كندا والصين.

كانت السلطات قد ألقت القبض على منغ في فانكوفر الشهر الماضي متهمة إياها بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

واحتجزت الصين بعد ذلك مواطنين كنديين اثنين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأعادت محكمة صينية فيما بعد محاكمة كندي كان قد سجن لتهريبه مخدرات وحُكم عليه بالإعدام.

وقال ترودو في بيان "طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها". ولم يذكر أسبابا.

وقال دبلوماسيون مخضرمون وخبراء لرويترز إن تلك أول مرة يتم فيها إقالة سفير كندي بشكل رسمي. وكان ترودو قد قال للصحفيين يوم الخميس إنه لا يعتزم إقالة مكالوم الذي اعتذر في نفس اليوم عن التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع.

ولكن صحيفة تورونتو ستار قد نقلت يوم الجمعة عن السفير قوله إنه إذا تخلت واشنطن عن طلب تسليمها منغ "سيكون ذلك شيئا عظيما بالنسبة لكندا". ومكالوم (68 عاما) ليس دبلوماسيا مدربا.