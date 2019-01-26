فرنسا واسبانيا وألمانيا: الانتخابات أو الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا اليوم أنهما ستعترفان بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً شرعياً إن لم تجر انتخابات خلال 8 أيام .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بـ "شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم" في مواجهة "الانتخاب غير الشرعي لنيكولاس مادورو"، وأكد أن أوروبا "تدعم إعادة الديمقراطية" إلى البلاد.

وفي نفس السياق أشارت إسبانيا إلى أن تنظيم انتخابات جديدة هو "المخرج الوحيد" لفنزويلا.

وأكد وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل أنه "يجب أن نحول دون تدهور الوضع. هذا يتطلب بلا شك عملية تدخل لضمان أن السبيل الوحيد للخروج منه هو الانتخابات".

وأجرى رئيس الحكومة الاسبانية بدرو سانشيز اتصالا هاتفيا مع غوايدو مشددا على ضرورة تنظيم "انتخابات حرة".