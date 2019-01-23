اتهام 4 بالتخطيط لمهاجمة بلدة مسلمة صغيرة بولاية نيويورك بالقنابل

المصدر: رويترز

قالت السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك وإن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية.

وقال باتريك فيلان قائد شرطة جريس في نيويورك في مؤتمر صحفي إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلا له على صورة لطالب آخر وقال له "إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟".

وتم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة إسلامبرج، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك. وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين السود.

ويواجه برايان كولانري (20 عاما) وأندرو كرايسل (18 عاما) وفينسنت فيترومايل (19 عاما) تهما تتعلق بالأسلحة وبالتآمر. ويواجه الطالب البالغ من العمر 16 عاما نفس التهم لكن لم يتم الكشف عن اسمه نظرا لصغر سنه.

وقال فيلان إنه تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في منزل الطالب.

وكانت إسلامبرج هدفا في الماضي. فقبل نحو عامين، عوقب رجل من تنيسي بالسجن حوالي 20 عاما بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.