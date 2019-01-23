استقالة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوروبا

المصدر: د ب أ

استقال ويس ميتشل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوروبا من منصبه، ليخلو منصب جديد بارز في الحكومة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات بين القادة الأوروبيين بشأن التزام الولايات المتحدة إزاء منظمات مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتحالف عبر الأطلسي بشكل عام.

وكادت الإدارة الأمريكية تفقد كبار المسؤولين تقريبا منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة قبل عامين. فقد استقال جيم ماتيس في نهاية العام الماضي من منصب وزير الدفاع بسبب الخلافات القوية مع ترامب بشأن سياسته في سوريا.

وستصبح استقالة ميتشل سارية المفعول اعتبارا من 15 فبراير. وكان قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية لفترة تزيد على العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الاستقالة الثلاثاء، ومن المقرر أن تتولى اليزابيث ميلارد، التي تعمل بالوزارة، المنصب بشكل مؤقت.