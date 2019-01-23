ترامب مصرّ على إلقاء خطاب حالة الاتحاد 29 يناير رغم "الإغلاق"

المصدر: رويترز

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني إن الرئيس دونالد ترامب ما زال يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس أواخر الشهر الجاري طبقا لما هو مقرر.

وقال المسؤول، الذي طلب ألا ينشر اسمه، إن البيت الأبيض بعث بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب لإجراء "استعراض" خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير.

وفي وقت سابق أذاعت قناة فوكس نيوز التلفزيونية نبأ تقديم الطلب.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد طالبت ترامب في الأسبوع الماضي بإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جمع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات أخرى باعتبار أن نحو ربع الحكومة الأمريكية مغلق منذ يوم 22 ديسمبر كانون الأول.

ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونجرس تقريرا عن الدولة، لكن ليس مطلوبا منه بالضرورة أن يقدمه في خطاب يلقيه أمام المشرعين الأمريكيين في بث تلفزيوني مباشر.

وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترامب يوم 16 يناير حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونجرس مكتوبا.

وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأمريكية هناك.