طائرة تهبط اضطرارياً بعد طلب راكب تغيير مسارها

المصدر: وكالات

قال مسؤولو أمن روس إن طائرة ركاب كانت متجهة من سيبيريا إلى موسكو اضطرت للهبوط في مدينة خانتي مانسيسك اليوم الثلاثاء بعد أن طلب أحد الركاب تغيير مسارها.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) وهي من طراز إس.يو 1515 أقلعت من مدينة سورجوت في طريقها إلى موسكو.

وأكدت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب إن قائد الطائرة قرر الهبوط في مطار مدينة خانتي مانسيسك في سيبيريا بعد أن طلب الراكب ذلك.

وأشار محققون روس اليوم الثلاثاء إلى أن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

وأضاف المحققون أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة وطالب بتغيير مسارها مشيرين إلى أنه كان مخمورا.