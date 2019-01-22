مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون بإقليم وردك الأفغاني اليوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أن الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة للاستخبارات الأفغانية بعاصمة الإقليم أمس الأثنين أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وقالت العضوة بمجلس الإقليم نفيسة سيلاي وارداك إن ما لايقل عن 126 شخصا من أفراد الاستخبارات قتلوا في الهجوم الذي بدأ أمس الأثنين عندما فجر انتحاري تابع لحركة طالبان مركبة مخففة خارج القاعدة.

وأضافت أن بقية أفراد الاستخبارات بالقاعدة، التي تضم 150 شخصا، أصيبوا في الهجوم.

وقال عضو مجلس الإقليم ساردار باختياري إنه تم انتشال 60 جثة حتى الآن، مضيفا أن 130 شخصا قتلوا في الهجوم.

وأضاف باختياري أن السلطات الأفغانية تخفي حجم الخسائر البشرية الحقيقي.

وقال سليم اسجهاخيل رئيس قطاع الرعاية الصحية بالإقليم إن الانفجار تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى المؤلف من طابقين.