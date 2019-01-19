ترامب لن يتخلى عن بناء الجدار لإنهاء "الإغلاق"

المصدر: رويترز

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقترح حلاً وسطاً بشأن الهجرة خلال كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم السبت، لكن من دون أن يتراجع عن مطلبه بشأن تمويل بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي سيصر فيه على طلبه الحصول على 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار، فإنه سيعرض دعم قوانين لحماية المهاجرين الشبان المعروفين باسم "الحالمين" وكذلك من يحظون بما يعرف باسم وضع الحماية المؤقتة، ما يؤكد صحة تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأوضح المصدر أن من بين المشاركين الرئيسيين في صياغة هذا العرض نائب الرئيس مايك بنس وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني وصهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

ويعتزم ترامب الإعلان عن ذلك خلال كلمة سيلقيها من البيت الأبيض الساعة 2100 يتوقيت جرينتش؛ 01:00 صباحا بتوقيت الإمارات.