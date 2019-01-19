بولندا تودع عمدة مدينة جدانسك بعد مقتله خلال فعالية خيرية

المصدر: د ب أ

بعد أقل من أسبوع من مقتل بافيل أداموفيتش، عمدة مدينة جدانسك طعنا، يلقي المشيعون البولنديون نظرة الوداع الأخيرة للسياسي اليوم السبت.

ومن المقرر دفن جثمان أداموفيتش في منتصف النهار (1100 بتوقيت جرينتش) في كنيسة "مريم العذراء" وهو مكان ضخم للعبادة، يقع في قلب المدينة بشمال بولندا.

وسيتم بث المراسم على الهواء مباشرة عبر شاشات كبيرة في مدينة

جدانسك ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا فترة حداد وطني.

وكان أداموفيتش /53 عاما/ سياسيا مستقلا، حيث انسحب من حزب "المنبر المدني" في عام 2015 .

وتعرض أداموفيتش للهجوم يوم الأحد الماضي خلال فعالية خيرية، وأصيب بجروح بالغة في القلب والحجاب الحاجز ومنطقة المعدة، وتوفي في المستشفى بعد ذلك بيوم واحد.

وتحقق السلطات مع المهاجم /27 عاما/ بتهمة القتل ، ويشتبه بأن الدافع هو الانتقام.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن مرتكب الحادث مختل عقليا.