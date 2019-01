ترامب يدلي بــ"إعلان مهم" اليوم حول "الإغلاق" والحدود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة إنه سيدلي بـ "إعلان مهم" بعد ظهراليوم السبت حول الإغلاق الحكومي وأمن الحدود.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "سأدلي بإعلان مهم يتعلق بالأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية، والإغلاق الحكومي بعد ظهر غد "اليوم" (السبت) في الساعة الثالثة مساء، على الهواء من البيت الأبيض".

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.