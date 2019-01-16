البرلمان يربك بريطانيا برفض «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ«بريكست»، واضعاً بريطانيا أمام احتمالات اضطراب سياسي قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج. وصوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تُمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

وبشكل فوري، طرح زعيم حزب العمال المعارض جريمي كوربن الثقة بحكومة ماي. وأعلنت ماي أنها ستطرح، أمام البرلمان، يوم الاثنين المقبل، خطة بديلة تتعلق بما سيتم عمله لاحقاً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتوقف طرح ماي للخطة البديلة على إفلاتها من تصويت على حجب الثقة من حكومتها اليوم.

ودعا رئيس الاتحاد الأوروبي القادة البريطانيين إلى إعادة النظر باستراتيجيتهم بشأن بريكست بعد رفض البرلمان الاتفاق. وكتب دونالد توسك في تغريدة «إذا كان الاتفاق مستحيلاً، والكل يريد اتفاقاً، عندها من سيكون لديه الشجاعة للقول ما الحل الإيجابي الوحيد؟».

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