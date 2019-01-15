هزة أرضیة بقوة 4.6 درجات تضرب إیران

المصدر: (د ب ا)

ضربت هزة أرضیة بقوة 4.6 درجات على مقیاس ریختر مساء أمس الاثنین، ضواحی سومار بمحافظة كرمانشاه غربي إیران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت فی الساعة التاسعة و 47 دقیقة و 59 ثانیة من مساء الاثنین بالتوقیت المحلي (السادسة و 17 دقیقة و 59 ثانیة مساء بتوقیت غرینتش).

وأضاف أن الهزة الأرضیة وقعت فی عمق 10 كم من سطح الأرض .

ولم تصل أی تقاریر بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضیة.

يشار إلى أن اقليم كرمانشاه،المتاخم لحدود العراق ، ضربه زلزال بقوة 7.3 درجات في شهر نوفمبر عام، 2017 خلف 530 قتيلاً و7000 مصاب.

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.