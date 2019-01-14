ماي تحذر من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

كشفت وكالة أنباء بريطانية عن مخاوف رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم الاثنين من احتمالات سعى النواب في البرلمان لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الخروج بدون اتفاق.

وقالت وكالة برس اسوسييشن إنه من المتوقع أن تطالب ماي عمال المصانع في مدينة ستوك او ترينت المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل يوم من التصويت على خطتها بشأن الخروج في مجلس العموم بالتفكير في عواقب أفعالهم في ضوء إيمان الشعب البريطاني في ديمقراطيتنا.

وفي آخر محاولتها دعم اتفاق الخروج، من المتوقع أن تحذر ماي النواب من أن من "واجبهم" تطبيق نتائج الاستفتاء.

وكان النواب قد صدقوا بأغلبية طفيفة الأسبوع الماضي على تعديل مثير للجدل طرحه الوزير المحافظ السابق دومنيك جريف، يلزم الحكومة بالإعلان خلال ثلاثة أيام متتالية، ما سوف تفعل في حال تم التصويت ضد اتفاق ماي غدا الثلاثاء، كما هو متوقع.

ومن المتوقع أن تكشف ماي، التي أعربت عن دهشتها إزاء السماح بالتصويت على التعديل، عن اعتقادها باحتمال سعى النواب لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد، وليس الخروج بدون اتفاق.

ويشار إلى أنه في حال عدم قبول النواب بخطة ماي للخروج وعدم التصديق على الاتفاق قبل 29 مارس المقبل، سوف تكون بريطانيا على مسار خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.