قمة بولندا ترعب طهران والبنتاغون تُعدّ خيارات عسكرية

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بصدد الإعداد لضرب إيران، بعد أن طلب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون قبل بضعة أشهر من الوزارة تقديم خطة لمهاجمة إيران.

وتأتي هذه التقارير في وقت ثارت ثائرة طهران واستشاطت غضباً يعكس مدى الرعب والخوف اللذين تشهدهما بعد أن أعلنت بولندا استضافتها قمة بشأن الشرق الأوسط، ستركز على إيران ودورها المزعزع لاستقرار المنطقة، وتوعدت طهران باتخاذ خطوات ضد وارسو رداً على التجمع الدبلوماسي.

وفي رد فعل لمخاوفها إزاء هذه القمة الدولية، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، أمس، أن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسياً بولندياً كبيراً للاحتجاج على مشاركــة بلاده مــع الولايــات المتـــحدة في استضافة قمة عالمـــية تركز على إيران.

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