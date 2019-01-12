اعتقال 24 شخصا خلال مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس

المصدر: د ب أ

اعتقلت الشرطة الفرنسية 24 شخصا في باريس، لهم صلة بمظاهرات جديدة نظمتها حركة "السترات الصفراء".

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن هؤلاء المتورطين كانوا يحملون سلاحا محظورا أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف.

وفي باريس وأماكن بعيدة في فرنسا، يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء"مرة أخرى اليوم السبت في مطلع الأسبوع التاسع على التوالي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات من الأشخاص في مواقع من بينها"ساحة الباستيل"، يرتدون السترات الصفراء ويحملون لافتات مكتوبا عليها "أوقفوا عنف الشرطة" و"ماكرون، ارحل".

وفي مدينة بورج وسط فرنسا، تجمع حوالي 1200 شخص بحلول منتصف النهار طبقا لمسؤولين محليين.

وقالت متحدثة باسم الحكومة المحلية إن جميع المظاهرات سلمية حتى الآن، على الرغم من أن الشرطة اعتقلت 17 شخصا في بادئ الأمر بعد ظهر اليوم.

ومن المقرر تنظيم مسيرة خارج مركز المدينة لاحقا.

وسيتم نشر حوالي 80 ألف من مسؤولي الأمن في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت، من بينهم خمسة آلاف في باريس.

ويُنظم أصحاب "السترات الصفراء" مظاهرات في فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث غالبا ما يتورط المتظاهرون في اشتباكات مع الشرطة.

وبحلول عيد الميلاد (الكريسماس)، بدا أن الدعم للحركة يتراجع، لكن مع مطلع العام الجديد، بدأ عدد المتظاهرين يرتفع مرة أخرى.

وشهد السبت الماضي تجدد أعمال العنف في باريس، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى 50 ألف، طبقا لتقديرات رسمية.